© Foto: Dall-EAnthropic erwägt den Einstieg in die KI-Chipentwicklung und gerät zugleich wegen möglicher Cyberrisiken seines neuen Modells ins Visier der US-Regierung.Das KI-Unternehmen Anthropic prüft laut einem Bericht von Reuters den Einstieg in die Entwicklung eigener Halbleiter für Künstliche Intelligenz. Hintergrund ist der anhaltende Engpass bei Hochleistungsprozessoren, die für Training und Betrieb moderner KI-Modelle benötigt werden. Demnach befindet sich das Vorhaben noch in einer frühen Prüfungsphase. Eine endgültige Entscheidung sei bislang nicht gefallen, und Anthropic könnte sich weiterhin dafür entscheiden, auch künftig ausschließlich externe Chips zu beziehen. Weder ein finales Chipdesign …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE