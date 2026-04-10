Frauenfeld - Die Fondsleitung PRETIUM Invest AG startet die Kapitalerhöhung für den PRETIUM Real Estate Fund am 13. April 2026. Die Fondsleitung PRETIUM Invest AG führt für den PRETIUM Real Estate Fund vom 13. April bis zum 21. April 2026, 12.00 Uhr MEZ, eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 47.9 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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