Teheran - Der frühere iranische Aussenminister Kamal Charrasi ist Behördenangaben zufolge nach einem Luftangriff seinen Verletzungen erlegen. Der Leiter des Strategischen Rats für Auswärtige Beziehungen sei vor einigen Tagen bei einem israelisch-amerikanischen Luftangriff verwundet worden und sei nun ein Märtyrer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Mohammed-Dschwad Sarif, ebenfalls Ex-Aussenminister, sprach laut der Zeitung «Shargh» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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