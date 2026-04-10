DJ Airbus liefert im März 60 Maschinen aus und erhält 331 Aufträge
DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im März insgesamt 60 Maschinen ausgeliefert. Damit wurden seit Jahresanfang 114 Flugzeuge an Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus brutto 331 neue Aufträge. So bestellte China Eastern Airlines 101 Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Der Leasinganbieter Aercap bestellte über seine Tochter NAS Aviation Services ebenfalls 100 Maschinen dieses Typs.
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April 10, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)
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