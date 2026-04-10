SAP Aktie - KI-Schock lässt Kurs abstürzen!
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|ARM Holdings: Cloudflare, Meta, OpenAI & SAP auf der Kundenliste!
|Fundamentaler Strategiewechsel! Neue Kursphantasien für die Anleger bei ARM Holdings? Umsatzziel 15 Mrd. USD mit eigener CPU bis 2031! ARM Holdings (ARM) - ISIN US0420682058 Rückblick: Im Halbjahresvergleich...
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|09:26
|DAX unter Iran-Einfluss - Adidas, BASF, Evonik, Lufthansa, SAP und Verbio im Check
|Der europäische Aktienmarkt wirkt am Freitag nach dem Dämpfer vom Vortag wieder etwas stabiler. Die fragile Waffenruhe im Nahen Osten bleibt im Blick, aber die Ölpreise ziehen bislang nicht erneut an...
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|SAP Aktie - KI-Schock lässt Kurs abstürzen!
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|09:21
|Märkte am Morgen: Öl, Siemens Energy, Rheinmetall, SAP, Auto1, Elmos Semiconductor, Nemetschek
|Der DAX hat gestern nicht an die Erholungsrally vom Mittwoch anknüpfen können. Der Leitindex lag den ganzen Tag über im Minus und schloss dann auch 1,14 Prozent tiefer bei 23.806 Punkten. Heute deuten...
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|09:21
|DAX-Check LIVE: Adidas, BASF, Evonik, Lufthansa, SAP, Verbio im Fokus
|Nach der starken Erholungsrally zur Wochenmitte ist am deutschen Aktienmarkt wieder Ernüchterung eingekehrt. Nachlassende Hoffnungen auf eine nachhaltige Entspannung im Nahost-Konflikt sorgten für neue...
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