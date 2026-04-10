ARM Holdings: Cloudflare, Meta, OpenAI & SAP auf der Kundenliste!

Fundamentaler Strategiewechsel!

Neue Kursphantasien für die Anleger bei ARM Holdings? Umsatzziel 15 Mrd. USD mit eigener CPU bis 2031!

ARM Holdings (ARM) - ISIN US0420682058

Rückblick: Im Halbjahresvergleich steht die Arm-Holdings-Aktie rund 7 Prozent im Minus. Die Kursbewegung der letzten anderthalb Wochen zeigt aber, dass das Wertpapier wieder nach oben will. Nach dem Breakout über 140 USD sahen wir Rücksetzer auf dieses Niveau, wo die grüne 20-Tagelinie eine zusätzliche Unterstützung bietet.

ARM-Holdings-Aktie: Chart vom 09.04.2026, Kürzel: ARM Kurs: 149.79 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Knapp über 150 USD gibt es aus heutiger Sicht frische Kaufsignale. Noch attraktiver wäre allerdings eine weitere Annäherung an den 20er-EMA, sodass die Risikospanne noch geringer ausfallen würde. Das Kursziel haben wir in Höhe des Pivot-Hochs vom 27. Oktober bei knapp über 183 USD markiert.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Strategiewechsel ist immer mit Risiken verbunden. Bei 140 USD finden wir mit dem 20er-EMA und der Kurslücke aus dem März eine solide Unterstüzung, unter die das Wertpapier keinesfalls fallen sollte.

Meinung

Der jüngste Kursschub bei Arm Holdings steht in Zusammenhang mit einem Strategiewechsel. Das Unternehmen hatte erstmals einen eigenen KI-Prozessor vorgestellt, der auf sogenannte Inference-Anwendungen in Rechenzentren abzielt, wo die Nachfrage stark wächst und bereits Kunden wie Cloudflare, Meta, OpenAI und SAP gewonnen wurden, gleichzeitig markiert dies einen radikalen Strategiewechsel weg vom Lizenzmodell hin zum Verkauf eigener Chips und damit in direkte Konkurrenz zu bisherigen Partnern wie Nvidia, das seine Beteiligung an Arm vollständig verkauft hat, während das Management ambitionierte Ziele mit bis zu 15 Milliarden USD Umsatz bis 2031 sowie langfristig 25 Milliarden USD und etwa 9 USD Gewinn je Aktie ausgibt, Analysten sprechen vom größten Strategiewechsel der Firmengeschichte mit erwarteten Margen um 50 Prozent, allerdings bleiben Risiken durch steigende Kosten, neue Konkurrenz im eigenen Kundenkreis und Unsicherheiten, ob große Cloud-Anbieter dauerhaft auf Arm als Lieferanten setzen. Die neue Strategie ist nicht ohne Risiko, kann aber wohl zumindest kurzfristig Kursphantasien bei den Börsianern wecken.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 159.08 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1548 Millionen USD

Meine Meinung zu Arm Holdings ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/arm-steigt-13-prozent-nach-chip-ansage-nvidia-ist-raus-20397894.html

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Autor: Thomas Canali

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