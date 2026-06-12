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WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
12.06.26 | 20:47
346,20 Euro
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TESLA INC Chart 1 Jahr
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5-Tage-Chart
ADOBE
ADOBE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADOBE INC174,92-7,27 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC445,70+5,65 %
ARM HOLDINGS PLC ADR329,50+11,51 %
FIREFLY AEROSPACE INC27,810-18,23 %
MDA SPACE LTD36,870-2,31 %
META PLATFORMS INC489,30-0,34 %
REDWIRE CORPORATION13,102-11,16 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP144,960,00 %
TESLA INC346,20+0,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.