England hat in den vergangenen Jahren seine Premierminister ähnlich häufig gewechselt, wie mancher Fußballverein seinen Trainer. Seit Kurzem steht Andy Burnham an der Regierungsspitze. Für uns Anlass genug, am britischen Aktienmarkt nach interessanten Investmentideen umzusehen.Dabei sind wir durchaus fündig geworden: In der aktuellen Sendung stellen wir sechs spannende Aktien aus England vor.Darüber hinaus geht es um einige Aufreger der Woche. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Bilanzvorlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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