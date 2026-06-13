Die SAP-Aktie zeigt sich weiterhin schwach und rückt damit wieder stärker in den Fokus der Marktteilnehmer. Nachdem der Kurs in den vergangenen Monaten unter Druck geraten war, kommt der Kurs langsam, aber sicher in günstige Kaufzonen. Wichtige Unterstützungszonen konnten bislang verteidigt werden, während sich gleichzeitig erste Hinweise auf eine mögliche Trendwende mehren. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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