Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenschluss mehrheitlich an. Es ist zwar der dritte Gewinntag in Folge, die Euphorie nach der Waffenruhe im Iran-Krieg verflüchtigt sich aber spürbar. Vielmehr wächst nach der anfänglichen Welle der Erleichterung die Unsicherheit angesichts verschiedener Medienberichte. Immerhin sollen ab dem heutigen Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Friedensgespräche zwischen den USA und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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