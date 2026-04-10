Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH



10.04.2026 / 09:44 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 10.04.2026 Target price: 66,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 79,00 auf EUR 66,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor hat die Zahlen für 2025 veröffentlicht und eine Analysten-Telefonkonferenz abgehalten. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) von €40,5 Mio. lag am oberen Ende der angepassten Guidance und 33% über unserer Prognose. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein EBT zwischen €40 Mio. und €60 Mio., was unter der bisherigen Konsensschätzung von €69 Mio. und unserer bisherigen Prognose liegt. EKT hält dennoch an ihrer EBT-Prognose für 2028 von €120 Mio. fest, weist aber darauf hin, dass eine weitere Verschlechterung der Regulierung und der Marktbedingungen dieses Ziel gefährden könnte. Das Management schlägt vor, die Dividende auf €1,00 zu verdoppeln, da der Nettogewinn etwa doppelt so hoch ist wie 2024. Wir haben unsere Prognosen für 2026E und die Folgejahre aufgrund der gestiegenen regulatorischen Unsicherheit in Energiekontors Kernmärkten Großbritannien und Deutschland gesenkt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung, die die gesenkten Prognosen und die höheren Zinssätze berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von €66 (zuvor: €79). EKT ist schlank, agil und auf profitable Märkte fokussiert. Wir sind überzeugt, dass sich das Management an das wettbewerbsintensivere Marktumfeld anpasst. EKT wird zu den Gewinnern der sich anbahnenden Konsolidierung gehören. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 77%).



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