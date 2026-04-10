Bayern verfügt über ein großes Potenzial zur geologischen Speicherung von Wasserstoff. Das zeigt eine Studie der Technischen Universität München und Partnern. Das Bundesland Bayern könnte geologisch ein großes Volumen an Wasserstoff speichern. Das zeigt der Zwischenbericht einer Studie der Technischen Universität München (TUM) in Kooperation mit der Montanuniversität Leoben (MUL) im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Konkret geht es um geologische Formationen in Südbayern, deren Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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