Unterföhring (ots) -Showbühne statt Sandplatz. WSMDS statt WTA. Andrea Petkovic hat in ihrer Karriere bei den French Open, den Australian Openoder der WTA-Tour schon viele Plätze bespielt, jetzt folgt der beste Sendeplatz auf dem Shiny Floor. Die ehemalige Profi-Tennisspielerin besiegt in der vergangenen Folge Joko Winterscheidt und gewinnt damit seine Show. In "Wer stiehlt Andrea Petkovic die Show?" schlüpft die Sportlerin am Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben zum Staffelfinale in die Rolle der Quizshow-Moderatorin und geht verpassten Träumen nach."Seit ich denken kann wollte ich immer nur eine einzige Sache werden und das ist Tennisspielerin", resümiert Andrea Petkovic. "Wenn man mit elf oder zwölf Jahren bereits so einen großen Traum verfolgt, dann bleiben natürlich andere Wünsche und Leidenschaften und vielleicht auch Talente auf der Straße einfach so liegen und werden nie wieder aufgehoben. Diese Sendung möchte ich allen geplatzten Träumen dieser Welt widmen."Diese prominenten Herausforderer begeben sich am Sonntag gemeinsam mit Andrea Petkovic in eine Quizshow voller nie gelebter Wünsche: Musiker Nico Santos, Kabarettist Till Reiners und - dieses Mal hinterm Ratepult - Original-Moderator Joko Winterscheidt. Zusätzlich versucht Wildcard-Kandidatin Hanna (29, Barsinghausen) gegen ihre Gegner erfolgreich zu quizzen.Wer im Finale steht und Andrea Petkovic dort besiegt, darf sich als kluger Kopf mit seinem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" auf dem WSMDS-Studiogelände verewigen."Wer stiehlt Andrea Petkovic die Show?" - Sonntag, 12. April 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6252729