Der Hoffnung zu Anfang der Woche, eine dauerhafte Waffenruhe im Nahen Osten, ist an der Börse eine gewisse Ernüchterung gewichen. Die Aktie der Commerzbank notiert dennoch weiterhin auf hohem Niveau und hat laut Konsens noch mehr Potenzial. Das ergibt sich auch aus dem aktuellen Chartbild, die Bewertung ist indes nicht mehr moderat.Die Straße von Hormus ist nach wie vor nicht frei befahrbar, der Waffenstillstand scheinbar brüchig. Nun soll es Gespräche in Pakistan zwischen den Konfliktparteien geben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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