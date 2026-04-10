Zürich - Allen Cao übernimmt als neuer CEO die Führung der hiesigen Landesgesellschaft des weltweit agierenden Technologieausrüsters mit den drei Standorten Liebefeld, Dübendorf und Lausanne. Der neue Schweiz-Chef hat Huaweis Geschicke in Europa und Südamerika bereits lange Jahre als Führungspersönlichkeit mitgeprägt, bevor er nun im Rahmen einer normalen Rotation auf Michael Yang nachfolgt. Der neue CEO von Huawei Technologies Switzerland leitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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