Vor etwa einem Jahr hielt Donald Trump mit seiner erratischen Zollpolitik die Märkte in Atem. DER AKTIONÄR nahm daraufhin in der Titelgeschichte der Ausgabe 18/2025 stark positionierte Unternehmen unter die Lupe, die zu Unrecht abgestraft wurden. Mit dabei war die Aktie von Prysmian. Vorgestellt zum Kurs von 44,90 Euro, sitzen Anleger knapp zwölf Monate später auf klar dreistelligen Kursgewinnen.Die hervorragende Performance der Aktie des italienischen Starkstromkabelherstellers verwundert nicht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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