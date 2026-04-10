Neuenburg - In der Schweiz wurden im März wieder mehr Fahrzeuge zugelassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Personenwagen um 7 Prozent. Insgesamt wurden im März schweizweit 34'761 (+9 Prozent) neue Strassenmotorfahrzeuge zugelassen, darunter 23'165 Autos, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Besonders stark war die Nachfrage nach E-Autos und Plug-in-Hybriden. Die Zahl der Neuzulassungen rein elektrischer Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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