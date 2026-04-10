Die Kursentwicklung der ServiceNow-Aktie war zuletzt ein einziges Trauerspiel. In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Börsenwert des Software-Konzerns halbiert. Auch gestern war die Aktie mit einem von -8% einer der schlechtesten US-Werte und fiel fast auf ein neues 3-Jahrestief. Warum verabschieden sich Anleger in Scharen vom einstigen Börsen-Highflyer? Und machen sie einen Fehler? Angst vor der SaaSpocalyse Die ServiceNow-Aktie leidet seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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