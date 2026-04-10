Als am Mittwoch die Kurse fast aller Aktien aufgrund des begrenzten Waffenstillstandes kräftig stiegen, verzeichnete die K+S-Aktie einen Rückgang. Der Düngerhersteller profitierte von der Schließung der Straße von Hormus. Am Freitag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 16 €: Lohnt sich hier ein Einstieg? Waffenruhe belastet den Kurs Es klingt paradox, dennoch ist die vorläufige Waffenruhe für das Unternehmen schlecht. Damit verbunden sollte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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