Die Mercedes-Benz-Aktie erlebte in den letzten zwei Wochen wieder einen leichten Aufschwung. Können die jüngsten Absatzzahlen dem Stuttgarter Autobauer weiteren Schwung geben und wie sollten Anleger auf sie reagieren? Der Absatzrückgang geht weiter Die jüngsten Absatzzahlen von Mercedes-Benz haben wohl nicht das Zeug dazu, den Stern des deutschen Autobauers wieder in den Himmel zu heben. Im ersten Quartal des Jahres verkauften die Schwaben knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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