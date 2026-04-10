FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 170 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DEVOLVER DIGITAL PRICE TARGET TO 28 (25) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS ELIXIRR INTERNATIONAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1060 PENCE - CITIGROUP RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 18,000 (17,000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 1650 (1675) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13700 (13600) PENCE - 'OW' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 375 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WISE PRICE TARGET TO 1160 (1240) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2650 (2600) PENCE - 'BUY'
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