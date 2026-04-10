Rückschlag für Großbritannien: OpenAI hat das ambitionierte Infrastrukturprojekt "Stargate UK" vorerst auf Eis gelegt. Die Gründe dafür sind wirtschaftlicher Natur: Zu hohe Energiekosten und regulatorische Hürden bremsen den KI-Boom im Vereinigten Königreich aus. Was bedeutet das für Microsoft, Nvidia und Co?Es sollte das Flaggschiff der britischen KI-Strategie werden. Unter dem Codenamen "Stargate UK" plante der ChatGPT-Entwickler OpenAI massive Investitionen in die digitale Infrastruktur des Vereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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