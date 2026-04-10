Von der runden Marke um 1.000 Mio. Euro Börsenwert hatte sich Frequentis wieder leicht nach unten entfernt. Grundsätzlich ist der übergeordnete Aufwärtstrend im Chart des Anbieters von Kommunikationssystemen, wie sie in der Luftfahrt oder im Polizeibereich eingesetzt werden, aber unverändert intakt und bewegt sich weiterhin oberhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie. Und bei Aktienkursen oberhalb von 75,30 Euro würde das in Wien ansässige Unternehmen mit Zusatzlisting im Frankfurter Handelssegment General Standard auch bereits wieder zurück in den Club der MarketCap-Milliardäre kehren. Das an sich hat zwar keinen direkten Wert. Doch knapp sieben Jahre nach dem IPO Mitte Mai 2019 - damals mit einem Börsenwert von gerade einmal 239 Mio. Euro zum Start - ist es ein bemerkenswertes Zeichen dafür, was Frequentis für eine Langfristperformance hinlegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de