Der Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid hat gemeinsam mit einer Gruppe von Schweizer Energieexperten ein Whitepaper veröffentlicht. Es zeigt auf, wie die Schweiz bis 2050 bis zu 40 Gigawatt Photovoltaik-Leistung integrieren kann, ohne dabei den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes zu gefährden. Der Schweizer Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid hat kürzlich ein Whitepaper "Systemverträgliche Integration Photovoltaik" veröffentlicht. Es geht darum, wie das Land seine angestrebten 40 Gigawatt installierter Photovoltaik-Leistung bis 2050 integrieren könnte. Ausgangspunkt sind bei die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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