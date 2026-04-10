Zürich - An den Finanzmärkten setzt sich das Tauziehen zwischen Hoffen und Bange weiter fort. Die Kurse steigen zwar zum Wochenschluss erneut - hierzulande den dritten Handelstag in Folge. Die Lage bleibe aber fragil und es sei weiter mit hohen Schwankungen zu rechnen, lautet der Tenor der meisten Expertenkommentare. «Anleger dürften mit gemischten Gefühlen, aber auch einer vorsichtigen Portion Hoffnung in das Wochenende gehen», kommentiert ein Marktbeobachter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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