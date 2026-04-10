Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im März deutlich verschlechtert und ist auf den tiefsten Stand seit Anfang 2024 gefallen. Die grösste Rolle dürfte dabei der Iran-Krieg gespielt haben. Konkret gab der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung im März gegenüber Februar 2026 um 12,5 Punkte auf -42,9 Punkte nach, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum März ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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