Mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 am 30. April dürfte sich Puma weiterhin inmitten einer gezielten Neujustierung der Vertriebskanäle befinden. Für das erste Quartal 2026 schätzen wir Umsätze von 1,83 Mrd. EUR, wobei die Bereinigung im Wholesale in Nordamerika (inkl. der Wandlung bei Puma United) und Unsicherheiten in China die Hauptbelastungen darstellen. Die Bruttomarge schätzen wir auf etwa 46,5 % (Q1 2025: 47,0 %), da die laufende Bereinigung der Vorräte weiterhin belastend wirken dürfte. Zudem modellieren ein EBIT von 20-35 Mio. EUR (Q1 2025: 70 Mio. EUR). Da 2026 ein Übergangsjahr ist, dürfte der Fokus der Investoren auf der Realisierung struktureller Verbesserungen und strategischen Kommentaren zu 2027 und darüber hinaus liegen. Des Weiteren hat der Konflikt im Iran makroökonomische Unsicherheiten vergrößert. Wir bleiben bei einer HALTEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
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