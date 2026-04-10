Sigenergy, Arausol und Memodo setzen das Projekt derzeit gemeinsam um und planen den Netzanschluss für den Sommer. Es sieht eine Photovoltaik-Leistung von 11,6 Megawatt vor, die mit einer Batteriekapazität von 20 Megawattstunden gekoppelt wird. Dafür werden 1660 Batteriemodule von Sigenergy mit jeweils 12 Kilowattstunden Kapazität eingesetzt. Sigenergy bezeichnet es als "wegweisendes Großprojekt" - zugleich ist es der Einstieg des chinesischen Unternehmens in den deutschen Markt für Photovoltaik-Großanlagen. Gemeinsam mit Arausol und Memodo werde aktuell in Weissach im Tal in Baden-Württemberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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