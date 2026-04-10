Wer PV-Großanlagen mit Speichern ausstattet, wappnet sich gegen negative Strompreise. Die Rendite steigt spürbar, rechnet Direktvermarkter e2m vor. Mit Batteriespeichern können Photovoltaikanlagen ihre Rendite im Zusammenhang mit negativen Strompreisen stärken. Um wie viel genau, das will eine Analyse des Direktvermarkters Energy2Market (e2m) zeigen. Hintergrund ist die sogenannte 6-Stunden-Regel. In Zeiten mit negativen Strompreisen von mehr als vier Stunden entfällt mit dem EEG 2023 der Anspruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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