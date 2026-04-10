DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: PNA schlägt Bestellung von Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OMV Aktiengesellschaft: PNA schlägt Bestellung von Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV vor

Wien (pta000/10.04.2026/12:00 UTC+2)

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats (PNA) der OMV Aktiengesellschaft (OMV) hat heute entschieden, dem Aufsichtsrat der OMV die Bestellung von Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV ab 1. September 2026 für die Dauer von drei Jahren mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung vorzuschlagen. Die Bestellung bedarf noch des Beschlusses des Aufsichtsrats.

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April 10, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)