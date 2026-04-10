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Dow Jones News
10.04.2026 12:33 Uhr
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PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: PNA schlägt Bestellung von Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV vor

DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: PNA schlägt Bestellung von Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OMV Aktiengesellschaft: PNA schlägt Bestellung von Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV vor

Wien (pta000/10.04.2026/12:00 UTC+2)

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats (PNA) der OMV Aktiengesellschaft (OMV) hat heute entschieden, dem Aufsichtsrat der OMV die Bestellung von Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV ab 1. September 2026 für die Dauer von drei Jahren mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung vorzuschlagen. Die Bestellung bedarf noch des Beschlusses des Aufsichtsrats.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1775815200012 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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