Kia hat seine Zielvorgabe für den Absatz von Elektrofahrzeugen erneut reduziert und peilt nun bis 2030 jährlich eine Million verkaufte Elektrofahrzeuge an. Dennoch wird das Unternehmen sein E-Angebot auf 14 Modelle erweitern und in Plattformen, Ladeinfrastruktur und softwaredefinierte Fahrzeuge investieren. Die revidierte Zahl von nun nur noch einer Million Einheiten, die auf dem CEO Investor Day 2026 in Seoul vorgestellt wurde, bedeutet eine Reduzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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