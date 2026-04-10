Amazon-Aktie mit Kurssprung nach Aktionärsbrief

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Aktionärsbrief von Andy Jassy schürt Erwartungen vor den nächsten Quartalszahlen.





Der CEO-Brief handelt von den Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Im Mittelpunkt steht dabei die Cloud-Sparte AWS: Amazon verweist auf über 15 Mrd. USD Umsatz im KI-Geschäft im vergangenen Jahr. Zudem meldete AWS einen Auftragsbestand von rund 244 Mrd. USD, was einem Plus von etwa 40% entspricht. Gleichzeitig plant Amazon für 2026 Investitionen von rund 200 Mrd. USD, wobei ein großer Teil laut Unternehmen durch langfristige Kundenverträge abgesichert ist.



Neben AWS wachsen auch Chip- und Werbegeschäft: Eigene Chips (rund 20 Mrd. USD Umsatz) könnten die Abhängigkeit von Zulieferern senken, während Werbung mit Margen von über 50% Cashflow für den KI-Ausbau liefert.



Die Amazon-Aktie legte gestern um rund 5,6% auf 233,65 USD zu. Trotz des Kurssprungs notiert das Papier weiterhin unter dem Allzeithoch bei 258,60 USD.



Ob sich die hohen Investitionen in entsprechendem Wachstum wirklich nachhaltig niederschlagen, bleibt abzuwarten.



Der nächste potenzielle Kurstreiber ist die Veröffentlichung der Q1 2026-Finanzergebnisse, die am 23. April erwartet wird.









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Quelle: HSBC





















