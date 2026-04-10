St. Gallen - Die Ökonomen von Raiffeisen haben ihre BIP- und Inflationsprognose für die Schweiz im laufenden Jahr angepasst. Hintergrund ist der Krieg im Iran und die stark gestiegenen Energiepreise, welche die globale Konjunktur dämpfen. Für die Schweiz erwarten die Experten der Bank 2026 neu ein sporteventbereinigtes BIP-Wachstum von 0,9 Prozent, nach zuvor prognostizierten 1,0 Prozent. Für das kommende Jahr geben sie erstmals eine Schätzung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab