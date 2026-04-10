Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Gute Vorgaben aus den USA und Asien stützten, doch die Zurückhaltung der Marktteilnehmer war spürbar. Auch vage Hoffnungen im Ukraine-Krieg stützten den Markt gegen Mittag. «Die Anleger befinden sich weiter in einer Pattsituation», beschrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets, die Lage. «Einerseits bleibt die Situation im Nahen Osten unübersichtlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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