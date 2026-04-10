Arausol und Sigenergy bauen ein 11,6 MW starkes PV-Projekt mit 20 MWh Speicherleistung. Es wäre die größte Anlage ihrer Art, die mit Gleichstrom läuft. Das PV-Unternehmen Arausol und Speicherproduzent Sigenergy bauen derzeit eine PV-Großanlage, die Deutschlands größte PV-Anlage mit dezentralen Speichern werden soll, die unter Gleichstrom (direct current = DC) operiert. Wie Sigenergy mitteilte, steige das Unternehmen damit in den Markt für Photovoltaik-Großanlagen (Utility) ein. Mit an Bord sei auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver