Tesla bietet seit vergangenem September seine Supercharger genannten Ladestationen in den USA Firmenkunden zum Kauf an. Nun hat der E-Auto-Hersteller einen Konfigurator ins Netz gestellt, der die Preisgestaltung offenlegt. So muss man für einen Ladepark mit acht Ladepunkten inkl. Installation mit durchschnittlich 940.000 US-Dollar rechnen. Dieser Preis ergibt sich für ein Gesamtpaket aus Supercharger V4 Cabinet mit acht Supercharger V4 Ladepunkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net