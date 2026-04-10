Kommunale Versorger und Verbände warnen vor der geplanten Reform des Gebäudeenergiegesetzes: Die Abschaffung der 65-Prozent-Regel, eine abgeschwächte Biotreppe und die Grüngasquote könnten Investitionen gefährden und falsche Anreize im Wärmemarkt setzen. Eine Allianz aus kommunalen Unternehmen, Energieversorgern und Verbänden warnt vor erheblichen negativen Auswirkungen der geplanten Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes in Form des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes (GMG). Unter Federführung der LBD-Beratungsgesellschaft kritisieren die Unterzeichner zentrale Elemente des Eckpunktepapiers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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