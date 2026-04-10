Schwyz - Die aktuelle PMI-Studie vom Amt für Wirtschaft des Kantons Schwyz und der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) zeigt: Der Industriesektor spürt die erhöhte Unsicherheit bezüglich der Energiepreise, die Stimmung hat sich jedoch leicht verbessert. Im Dienstleistungssektor hat sich das Tempo deutlich verlangsamt. Im Vergleich zur Entwicklung auf Landesebene fällt die Schwyzer Konjunktur in beiden Sektoren klar schwächer aus. Der PMI Kanton Schwyz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab