Die Bangerter Microtechnik AG gehört zu den führenden Spezialisten für Mikrotechnik in der Schweiz. Mit über 170 Mitarbeitenden fertigt das Unternehmen hochpräzise Komponenten für Branchen, in denen Mikrometer über Erfolg oder Ausschuss entscheiden. Um die steigende Komplexität in Produktion, Planung und Reporting zu beherrschen, entschied sich Bangerter für eine moderne, cloudbasierte ERP- und MES-Landschaft. Wenn Mikrometer über Erfolg entscheidenDie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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