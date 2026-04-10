Der Newsflow bei den Unternehmen im European Defence Index reißt nicht ab. So hat Airbus im März einen deutlichen Auftragsschub verzeichnet. Insgesamt gingen Bestellungen über 331 Maschinen ein, darunter vor allem Modelle der A320- und A321-Neo-Familie. Seit Jahresbeginn summieren sich die Bruttoaufträge damit auf 408 Flugzeuge, netto bleiben 398. Indes bleiben auch Langstreckenjets wie der A330-900 und A350-900 sowie Frachter vom Typ A350F gefragt. Zu den wichtigsten Bestellern zählten dabei große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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