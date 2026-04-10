Die Nachrichtenlage in der europäischen Automobilindustrie bleibt düster. Während Branchenprimus Volkswagen über Werksschließungen und den Bruch von Beschäftigungsgarantien debattiert, sorgt nun Rivale Stellantis für das nächste Beben. Am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim droht der nächste Kahlschlag. Für die Aktie geht es derweil bergauf.Es sind Zahlen, die den dramatischen Abstieg der deutschen Automobilindustrie verdeutlichen: Der Autokonzern Stellantis will das Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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