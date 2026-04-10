Der Sportwagenbauer Porsche meldet wegen der weiterhin schwierigen Lage in China und in Nordamerika einen sinkenden Absatz. Im ersten Quartal 2026 verkaufte der Luxusauto-Hersteller weltweit 60.991 Fahrzeuge, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Das waren 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Und dennoch steigt die Aktie...Als Gründe für den Absatzrückgang nannte Porsche unter anderem das Auslaufen der Produktion des Cayman und Boxster mit Verbrenner sowie entfallene Steuervergünstigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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