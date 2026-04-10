DJ PTA-AFR: BKS Bank AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
BKS Bank AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 10.04.2026
Klagenfurt (pta000/10.04.2026/14:50 UTC+2) - BKS Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bks.at/ueber-uns/investor-relations/berichte-und-veroeffentlichungen-downloads Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026
(Ende)
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Aussender: BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Dr. Dieter Kohl Tel.: 0463-5858-139 E-Mail: dieter.kohl@bks.at Website: www.bks.at ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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April 10, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)