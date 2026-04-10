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Markus Weingran
10.04.2026 15:27 Uhr
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Software-Panik: TSMC: Umsatzplus, Porsche: Absatzschwäche und Depot: Auto1 zweistellig im Plus

Neues Jahr - alte Probleme! Porsche und Mercedes verzeichnen weiterhin rückläufige Absatzzahlen. Besonders in China wird die Lage immer brisanter. Schaffen die beiden Autobauer die Wende oder braucht es frischen Wind?Software-Aktien wieder im Sinkflug: Jetzt genauer hinschauen? Ein erneuter Rückschlag bei Software-Aktien sorgt derzeit für Verunsicherung an den Märkten - und könnte gleichzeitig Chancen eröffnen. Auslöser der jüngsten Schwäche ist eine brisante Entwicklung rund um künstliche Intelligenz: Laut Medienberichten haben US-Finanzminister Scott Bessent und Fed-Chef Jerome Powell führende Wall-Street-Vertreter zu einem Krisentreffen geladen. Im Fokus steht das neue KI-Modell von …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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