Software-Panik: TSMC: Umsatzplus, Porsche: Absatzschwäche und Depot: Auto1 zweistellig im Plus

Neues Jahr - alte Probleme! Porsche und Mercedes verzeichnen weiterhin rückläufige Absatzzahlen. Besonders in China wird die Lage immer brisanter. Schaffen die beiden Autobauer die Wende oder braucht es frischen Wind?Software-Aktien wieder im Sinkflug: Jetzt genauer hinschauen? Ein erneuter Rückschlag bei Software-Aktien sorgt derzeit für Verunsicherung an den Märkten - und könnte gleichzeitig Chancen eröffnen. Auslöser der jüngsten Schwäche ist eine brisante Entwicklung rund um künstliche Intelligenz: Laut Medienberichten haben US-Finanzminister Scott Bessent und Fed-Chef Jerome Powell führende Wall-Street-Vertreter zu einem Krisentreffen geladen. Im Fokus steht das neue KI-Modell von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran