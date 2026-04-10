Die UBS wertet zur Bewertung der Nvidia-Aktie ihre HOLT-Plattform an. Das Ergebnis ist kaum zu glaubenDie Schweizer Großbank UBS wendet zur Bewertung von Aktien die HOLT-Plattform an. Damit verfolgt die Bank einen Ansatz, der sich bewusst von traditionellen Bewertungsmethoden abgrenzt. Im Mittelpunkt steht nicht der Gewinn, sondern die Frage, wie viel echtes Geld ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem eingesetzten Kapital erwirtschaftet. Diese Kennzahl, bekannt als Cash Flow Return on Investment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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