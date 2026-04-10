Nachdem große Batteriespeicher in Verbindung mit neuen Photovoltaik-Freiflächenanlagen mittlerweile fast Standard geworden sind, planen jetzt auch zahlreiche Windenergieprojektierer mit großen Akkus. Baurechtlich gelten solche Co-Lokation-Batteriesysteme seit Ende 2025 im Außenbereich als privilegiert. Große Batteriespeicher boomen. Überall in Deutschland werden die Netzbetreiber den vielen Anschlussanfragen interessierter Batteriebetreiber kaum Herr. Denn die Speicher, die alle Expert:innen zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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