Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die US-Inflationsrate steigt im März von 2.4% auf 3.3%. Im direkten Monatsvergleich erhöhen sich die Preise um 0.9%. Haupttreiber sind die Benzinpreise. An den US-Tankstellen stieg der Preis für die Gallone Benzin im landesweiten Durchschnitt im März um knapp 40 % gegenüber Ende Februar. Dieser Preissprung wirkt direkt auf die Energiekomponente des Konsumentenpreisindex. Die Energiepreise steigen gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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