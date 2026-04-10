EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung der Steyr Motors AG - Dividende beschlossen und Aufsichtsrat neu besetzt



10.04.2026 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung der Steyr Motors AG - Dividende beschlossen und Aufsichtsrat neu besetzt Dividende von EUR 0,25 je Aktie beschlossen

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

Aufsichtsrat mit zwei neuen Mitgliedern verstärkt und neu aufgestellt

M12 Power Unit als neue Produktkategorie und neue Anwendungen bei unbemannten maritimen Systemen (USV) eröffnen zusätzliches Wachstumspotenzial über bisheriges Budget hinaus Steyr, Österreich, 10. April 2026 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 in Steyr, Österreich, durchgeführt. Die Aktionärsversammlung hat dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt und die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie aus dem zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn beschlossen. Damit werden insgesamt EUR 1.300.000,00 vom Bilanzgewinn der Steyr Motors AG in Höhe von EUR 8.116.308,21 ausgeschüttet. Der vom Bilanzgewinn verbleibende Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde der Aufsichtsrat der Steyr Motors AG planmäßig neu aufgestellt. Mit Dr. Rolf Wirtz und Gerhard Schwartz wurden zwei erfahrene Industrie- und Kapitalmarktexperten neu in das Gremium gewählt. Dr. Rolf Wirtz, ehemaliger CEO von thyssenkrupp Marine Systems, wurde in der konstituierenden Sitzung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Gerhard Schwartz, zuletzt Managing Partner bei EY, soll als designierter Vorsitzender des Prüfungsausschusses insbesondere die Weiterentwicklung der Finanz- und Kontrollstrukturen begleiten. Darüber hinaus wurde Alexander Fitzka, Investment Manager der B & C-Gruppe und seit August 2025 Mitglied des Aufsichtsrats, von der Hauptversammlung erneut in den Aufsichtsrat gewählt und in der anschließenden konstituierenden Sitzung zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Christian Klingler und Fabian Schlegel standen nach dem vollständigen Ausstieg der Mutares SE & Co. KGaA nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung und sind mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem Gremium ausgeschieden. Die Hauptversammlung sprach dem Vorstand Julian Cassutti sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Steyr Motors AG für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus und stimmte allen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu. In seiner Rede stellte CEO Julian Cassutti vor allem die hohe Visibilität und das erhebliche Wachstumspotenzial der Steyr Motors AG heraus: Mit einem gesicherten Auftragsbestand von über EUR 300 Mio. bis 2030 sowie einer zusätzlichen, konkret identifizierten Pipeline von rund EUR 530 Mio. ergibt sich ein Gesamtpotenzial von bis zu EUR 830 Mio. Besonderen Fokus legte CEO Julian Cassutti auf neue Anwendungs- und Wachstumsmöglichkeiten, die den adressierbaren Markt deutlich erhöhen und ein signifikantes Auftragspotenzial zusätzlich zum bisher kommunizierten Businessplan bieten. Konkret geht es dabei um die M12 Power Unit als komplett neue Produktkategorie und neue Anwendungsmöglichkeiten für das Produktportfolio im Bereich unbemannter maritimer Systeme, sogenannter Unmanned Surface Vessels. Mit der Einführung der neuen M12 Power Unit hat Steyr Motors eine zusätzliche Produktkategorie im Bereich mobiler Energieversorgung geschaffen und adressiert damit gezielt wachstumsstarke Anwendungen in missionskritischen Defense-Szenarien. Die hochmodulare und kompakte Einheit ermöglicht eine zuverlässige Energieversorgung für Anti-Drohnen-Systeme, mobile Spezialkräfte sowie Feld- und Basislager und trifft damit auf eine strukturell steigende Nachfrage nach dezentralen, robusten Energielösungen. Steyr Motors adressiert mit der M12 Power Unit einen Markt, der bis 2032 auf ein Gesamtvolumen von EUR 37 Mrd. wachsen wird. Basierend auf einem hohen Interesse bestehender und neuer Kunden und hohen Cross-Selling-Potenzialen werden erste Umsätze aus dem neuen Produkt bereits im laufenden Jahr erwartet. "Wir sehen für die M12 Power Unit ein kumuliertes Umsatzpotenzial von mehr als EUR 100 Mio. bis 2030", so Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti. Gleichzeitig eröffnet die Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten des Produktportfolios neue Chancen bei unbemannten Systemen (USV). Diese gewinnen insbesondere im maritimen Defense-Umfeld zunehmend an Bedeutung. Erste Gespräche über exklusive Abnahmeverträge befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Unterstützt durch das bestehende internationale Distributionsnetzwerk und signifikante Cross-Selling-Potenziale plant Steyr Motors, mit dieser neuen Produktkategorie bis 2030 einen kumulierten Umsatz von deutlich über EUR 100 Mio. zu erzielen und damit einen weiteren zentralen Wachstumstreiber zu etablieren. Flankiert wird dies durch eine konsequente internationale Expansion in den USA, Asien und Europa sowie ein margenstarkes Joint Venture in ASEAN. Die zum Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossene Übernahme von BUKH stärkt dabei als strategischer Beschleuniger die Position als Full-Range-Anbieter mit globaler Marktabdeckung und unmittelbarem Ergebnisbeitrag. Langfristige Partnerschaften, unter anderem mit KNDS bis 2034 sowie Rheinmetall, erhöhen zusätzlich die Planungssicherheit. Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG: "Wir haben in den vergangenen Monaten die Grundlage für die nächste Wachstumsphase gelegt - mit einer klaren strategischen Ausrichtung, neuen Produktkategorien und gezielten Investitionen in internationale Märkte. Angesichts eines strukturellen Superzyklus im Defense-Bereich sehen wir uns hervorragend positioniert, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und langfristig erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen." Die Stimmpräsenz lag bei 31,11 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen im Bereich Investor Relations unter www.steyr-motors.com/de/ zur Verfügung. Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News