Mutares ist und bleibt eine spannende Story - da störten zwar ein Covenent-Waver bei der Anleihe. Oder ein mittlerweile "wohl erledigter" Shortsellerangriff. ABER: Mit kräftigem Umsatzwachstum durch immer mehr, immer grössere und immer internationalere Übernahmen und gleichzeitig einigen Exits aus der prallgefüllten Pipeline, kann man immer wieder postiv überraschen. So zuletzt am 22.05. mit dem vollständigen Verkauf der verbliebenen 46,3-%-Beteiligung an der nordischen Infrastrukturgesellschaft Terranor Group AB - realisierter Bruttoerlös von rund 50 Mio EUR, und erzielt dabei einen Return on ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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