© Foto: Andrej Sokolow - dpaAndy Jassy legt die Karten offen: Amazons Kapitalausgaben für 2026 übertreffen jeden Techkonzern der Welt. Der Aktienkurs dankte es mit dem stärksten Tagesanstieg seit Herbst 2025.Rund 200 Milliarden US-Dollar - das ist die Summe, die Amazon in diesem Jahr vor allem in KI-Infrastruktur investieren will. Amazon-Chef Andy Jassy nutzte seinen jährlichen Aktionärsbrief, um diese Zahl mit einer klaren Botschaft zu verbinden: Das Geld fließe nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern weil die Nachfrage bereits da sei. Die Amazon-Aktie legte daraufhin am Donnerstag um mehr als fünf Prozent zu. Es ist der größte Tagesgewinn seit rund einem halben Jahr. Die Aktie nähert sich damit wieder ihrem in …Den vollständigen Artikel lesen
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